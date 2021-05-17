Капитан велокоманды Astana-Premier Tech Александр Власов попал на подиум девятого этапа первого Гранд-тура сезона "Джиро д’Италия", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем стал колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers. Расстояние в 158 километров из Кастель ди Сангро до Кампо Феличе он преодолел за 4 часа, 8 минут и 23 секунды. Власов уступил ему семь секунд и занял третье место. Вторым стал итальянец Джулио Чикконе из Trek-Segafredo с таким же временем, как и россиянин из казахстанской команды.

В генеральной классификации лидирует Берналь. Власов идет третьим (+21). Второе место у бельгийца Ремко Эвенепула из Deceuninck-QuickStep (+15).

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