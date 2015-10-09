Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Германия
Сегодня 14:05
 

Звезда сборной Франции принял решение по будущему в "Баварии"

  Комментарии

Поделиться
©instagram.com/fcbayern

Фланговый нападающий "Баварии" Майкл Олисе не планирует покидать команду в ближайшее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны "Реала", "Барселоны" и "Ливерпуля".

Поделиться

По данным The Touchline, 24-летнему вингеру приятно внимание со стороны ведущих европейских клубов, однако он не собирается форсировать возможный трансфер. Олисе благодарен "Баварии" за предоставленный шанс и намерен продолжить выступления за мюнхенцев, соблюдая условия действующего контракта.


Ранее журналист Кристиан Фальк сообщал, что "Реал" готов предложить за игрока сумму в районе 160–165 миллионов евро.

В текущем сезоне Олисе провёл 41 матч во всех турнирах, отметившись 16 голами и 29 результативными передачами.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 20:30   •   не начат
Челси
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 44 человек

Реклама

Живи спортом!