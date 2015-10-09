Звезда сборной Франции принял решение по будущему в "Баварии"

Фланговый нападающий "Баварии" Майкл Олисе не планирует покидать команду в ближайшее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны "Реала", "Барселоны" и "Ливерпуля".

По данным The Touchline, 24-летнему вингеру приятно внимание со стороны ведущих европейских клубов, однако он не собирается форсировать возможный трансфер. Олисе благодарен "Баварии" за предоставленный шанс и намерен продолжить выступления за мюнхенцев, соблюдая условия действующего контракта.

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщал, что "Реал" готов предложить за игрока сумму в районе 160–165 миллионов евро.

В текущем сезоне Олисе провёл 41 матч во всех турнирах, отметившись 16 голами и 29 результативными передачами.

