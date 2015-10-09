Англия
Сегодня 20:33
 

Легионер из Бразилии переписал историю АПЛ

  Комментарии

Легионер из Бразилии переписал историю АПЛ ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

В матче 32-го тура АПЛ "Брентфорд" на своём поле принимает "Эвертон", и главным героем встречи стал Игор Тьяго, сообщают Vesti.kz.

В матче 32-го тура АПЛ "Брентфорд" на своём поле принимает "Эвертон", и главным героем встречи стал Игор Тьяго, сообщают Vesti.kz.

Форвард "пчёл" хладнокровно реализовал пенальти, доведя свой голевой счёт в текущем сезоне чемпионата Англии до отметки в 20 мячей.

Как сообщает Opta, этот результат стал историческим: Тьяго стал первым бразильцем, которому покорилась планка в 20 голов за один сезон Премьер-лиги. Ранее ни одному представителю Бразилии не удавалось забить больше 15 мячей за розыгрыш.

На данный момент нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая только Эрлингу Холанду, в активе которого 22 гола.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
10 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
11 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
12 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
13 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 20:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 95 человек

