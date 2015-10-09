Легионер из Бразилии переписал историю АПЛ

В матче 32-го тура АПЛ "Брентфорд" на своём поле принимает "Эвертон", и главным героем встречи стал Игор Тьяго, сообщают Vesti.kz.

Форвард "пчёл" хладнокровно реализовал пенальти, доведя свой голевой счёт в текущем сезоне чемпионата Англии до отметки в 20 мячей.

Как сообщает Opta, этот результат стал историческим: Тьяго стал первым бразильцем, которому покорилась планка в 20 голов за один сезон Премьер-лиги. Ранее ни одному представителю Бразилии не удавалось забить больше 15 мячей за розыгрыш.

На данный момент нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая только Эрлингу Холанду, в активе которого 22 гола.

