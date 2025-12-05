ЧМ-2026
Сегодня 16:15
 

Судьба Неймара решается: Анчелотти назвал главное условие для возвращения

Судьба Неймара решается: Анчелотти назвал главное условие для возвращения

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обозначил условия для возвращения Неймар в национальную команду, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обозначил условия для возвращения Неймар в национальную команду, сообщают Vesti.kz.

По словам специалиста, форварду "Сантоса" необходимо набрать оптимальную физическую форму, чтобы претендовать на место в заявке на чемпионат мира 2026 года.

"Неймар на правильном пути. Он должен продолжать в том же духе и улучшать свою форму. Он способен довести свою форму до 100% готовности. Я говорил это несколько раз, и это совершенно ясно: я буду вызывать футболистов, которые физически готовы.

После травмы колена Неймар хорошо восстановился и забивает голы", — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

Напомним, в середине февраля 34-летний нападающий завершил восстановление после травмы колена и вернулся к полноценным тренировкам.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 20:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 53 человек

