Судьба Неймара решается: Анчелотти назвал главное условие для возвращения

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обозначил условия для возвращения Неймар в национальную команду, сообщают Vesti.kz.

По словам специалиста, форварду "Сантоса" необходимо набрать оптимальную физическую форму, чтобы претендовать на место в заявке на чемпионат мира 2026 года.

"Неймар на правильном пути. Он должен продолжать в том же духе и улучшать свою форму. Он способен довести свою форму до 100% готовности. Я говорил это несколько раз, и это совершенно ясно: я буду вызывать футболистов, которые физически готовы. После травмы колена Неймар хорошо восстановился и забивает голы", — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

Напомним, в середине февраля 34-летний нападающий завершил восстановление после травмы колена и вернулся к полноценным тренировкам.

