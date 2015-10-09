Англия
Сегодня 16:35
 

Игрок "Ливерпуля" договорился с новым клубом

Игрок "Ливерпуля" договорился с новым клубом

Защитник Эндрю Робертсон, который летом покинет "Ливерпуль", близок к тому, чтобы остаться в английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист уже достиг устной договоренности с "Тоттенхэмом" — стороны согласовали ключевые условия контракта. Однако окончательное решение Робертсон примет позже: защитник хочет дождаться ясности по поводу того, сохранит ли лондонский клуб место в АПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Робертсон провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Зато в Лиге чемпионов на его счету один гол и одна результативная передача в семи играх.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 20:30   •   не начат
Челси
- : -
Манчестер Сити
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 53 человек

