Игрок "Ливерпуля" договорился с новым клубом

Защитник Эндрю Робертсон, который летом покинет "Ливерпуль", близок к тому, чтобы остаться в английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист уже достиг устной договоренности с "Тоттенхэмом" — стороны согласовали ключевые условия контракта. Однако окончательное решение Робертсон примет позже: защитник хочет дождаться ясности по поводу того, сохранит ли лондонский клуб место в АПЛ.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Tottenham have a verbal agreement to sign Andy Robertson in June 2026, all terms in place.



Nothing signed/sealed yet as staying in Premier League will be a key factor ahead of proceeding.



Robertson, ready to pick #THFC project if relegation battle has positive outcome. pic.twitter.com/HJCZcX5HbG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2026

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Робертсон провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Зато в Лиге чемпионов на его счету один гол и одна результативная передача в семи играх.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!