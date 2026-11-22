Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала вновь потерял сознание, на этот раз во время тренировки команды, передают Vesti.kz.

Мусиала столкнулся с третьим подобным эпизодом

По информации Bild, это уже третий случай с немецким футболистом с августа 2026 года. Дважды ранее он терял сознание непосредственно во время матчей: тогда медицинский персонал оказывал ему помощь, после чего игрока заменяли.

Сообщается, что у 23-летнего хавбека выявили неизлечимое неврологическое заболевание. Ранее также появлялась информация о сомнениях руководства "Баварии" в том, что Мусиала сможет вернуться на прежний уровень. Кроме того, сообщалось о готовности клуба рассмотреть продажу полузащитника.

Статистика Мусиалы в "Баварии"

Мусиала находится в системе мюнхенского клуба с 2019 года. За это время он шесть раз становился чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне полузащитник провел пять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

Ранее "Бавария" нашла замену Харри Кейну в "Барселоне".