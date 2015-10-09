Мюнхенская "Бавария" рассматривает бразильского нападающего каталонской "Барселоны" Габриэла Жезуса в качестве одного из вариантов усиления атаки в зимнее трансферное окно на фоне травмы английского форварда Харри Кейна, передают Vesti.kz.

Позиция Жезуса и "Барселоны"

По информации журналиста Жуана Жезуса, кандидатура бразильца появилась в списке потенциальных приобретений немецкого клуба. Однако осуществить такой переход будет непросто: сам футболист не намерен покидать каталонскую команду в январе.

Несмотря на то что 29-летнему форварду пока не удалось окончательно убедить главного тренера Ханса-Дитера Флика, он и его семья комфортно чувствуют себя в Барселоне (Каталония, Испания). Кроме того, руководство "сине-гранатовых" также не рассматривает возможность продажи нападающего в зимнее трансферное окно.

Габриэль Жезус Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Габриэла Жезуса в "Барселоне"

Напомним, бразилец перешёл в "Барселону" в сентябре 2026 года из лондонского "Арсенала". С того момента он провёл за каталонцев 10 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Контракт Жезуса с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 17 миллионов евро.

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