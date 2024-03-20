В "Байере" рассказали о будущем Хаби Алонсо

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 10:30
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Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро высказался о будущем главного тренера леверкузенского клуба Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

"У Хаби Алонсо контракт до 2026 года, и нет причин сомневаться, что он останется здесь.

В футболе никогда не знаешь, что произойдет, но я ему очень доверяю, у нас хорошие отношения", - приводит его слова инсайдер Фабрицио Романо.

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Алонсо возглавляет "Байер" с 2022 года. В текущем сезоне Бундеслиги леверкузенцы под его руководством уверенно лидируют в турнирной таблице, набрав 70 очков в 26 матчах и не проиграв ни одной игры.

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