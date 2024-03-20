В "Баварии" сделали заявление о назначении Клоппа

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 09:13
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Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль не собирается подписывать в мюнхенский клуб главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, передают Vesti.kz.

"Я знаю, что означает фраза Клоппа: "У меня заканчиваются силы". Мало кто может судить об этом лучше меня, потому что я прошел через это. Поэтому я не собираюсь ему звонить и предлагать работу", - рассказал Эберль Bild.

Ранее Клопп заявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона, так как у него заканчивается энергия, в связи с чем он не может делать свою работу хорошо снова и снова.

Немецкий специалист возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Вместе с "красными" он выиграл АПЛ (2019/20), Кубок Англии (2021/22), Кубок футбольной лиги (2021/22, 2023/24), Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2018/19), Суперкубок УЕФА (2019), клубный чемпионат мира (2019).

Также своего поста по окончании сезона лишится нынешний наставник "Баварии" Томас Тухель, о чем ранее официально объявил мюнхенский клуб.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5 Тоттенхэм Хотспур 28 16 5 7 59-42 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 29 12 8 9 46-50 44
8 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
9 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
10 Ньюкасл Юнайтед 28 12 4 12 59-48 40
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
17 Ноттингем Форест 29 6 7 16 35-51 25
18 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
19 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

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Метки:
Клопп Юрген Ливерпуль Бавария АПЛ Бундеслига Футбол

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