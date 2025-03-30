Тренерская отставка произошла в одной из топ-5 лиг Европы

В это воскресенье "Лейпциг" освободил от обязанностей главного тренера Марко Розе. Его помощники также были отправлены в отставку, передают Vesti.kz.

"Лейпциг" занимает шестое место в таблице немецкой Бундеслиги, набрав 42 очка после 27 матчей.

"Мы очень долго верили в созвездие с Марко и его командой и до последнего пытались сделать все, чтобы вместе добиться перелома. Однако, учитывая развитие событий и отсутствие результатов, мы твердо убеждены, что нам нужен новый импульс для оставшихся игр, чтобы достичь наших целей на сезон. Мы хотели бы поблагодарить Марко и его тренерскую команду за последние два с половиной года, за успехи, которых мы добились вместе, и за их преданность нашему клубу", - говорится в заявлении "Лейпцига".

Розе тренировал "Лейпциг" с сентября 2022 года. Он также возглавлял такие команды, как "Боруссия" (Дортмунд), "Боруссия" (Менхенгладбах) и "Ред Булл" (Зальцбург).