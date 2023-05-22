Главный тренер "Баварии" Томас Тухель сохранит свой пост, если даже мюнхенцы останутся без трофеев в нынешнем сезоне, сообщают Vesti.kz.

"Тухелю точно ничего не грозит, даже если сезон будет без трофеев. Он начнет следующий сезон в качестве главного тренера. Этим летом разговор будет идти в основном об игроках - кто из них сможет вывести "Баварию" на новый уровень в долгосрочной перспективе", - пишет Bayern & Germany.

Под руководством Тухеля "Бавария" вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов, а теперь рискует остаться без чемпионства в Бундеслиге. Мюнхенцы, имея в своем активе 68 очков, идут на втором месте в таблице и на два балла отстают от лидирующей дортмундской "Боруссии".

В заключительном, 34-м туре, 27 мая, дортмундская "Боруссия" дома примет "Майнц", а "Бавария" на выезде сыграет с "Кельном".