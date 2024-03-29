Стало известно будущее Хаби Алонсо: скоро об этом объявят

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 16:20
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Стала известна судьба главного тренера "Байера" Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Алонсо продолжит работу в леверкузенском клубе, о чем будет объявлено публично.

Решение принято и подтверждено в отношении Хаби, который останется еще на один сезон.

Опция об освобождении будет активна в 2025 году.

"Ливерпуль" и "Бавария" проинформированы о решении Хаби.

Испанец участвовал в планировании новых контрактов с "Байером", а также удержал в клубе таких звезд, как Флориан Вирц. После "Ливерпуля" и "Баварии" "Реал" также будет следить за этим специалистом в будущем.

Алонсо возглавляет "Байер" с 2022 года, до этого он тренировал резервистов "Реал Сосьедада" и мадридского "Реала". Леверкузенцы идут на первом месте в текущем сезоне Бундеслиги, набрав 70 очков после 26 туров и не проиграв ни одной игры.

Метки:
Байер Бундеслига Футбол

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