Сказка закончилась. Клуб-сенсация остановился в шаге от финала Кубка Германии

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Сегодня 11:55
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"Кайзерслаутерн" одержал победу над "Саарбрюккеном" и вышел в финал Кубка Германии по футболу, передают Vesti.kz.

Матч 1/2 финала, прошедший на стадионе "Людвигспаркштадион" в Саарбрюккене, завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Марлон Риттер (53-я минута) и Алмами Туре (75-я).

Напомним, "Саарбрюккен", выступающий в третьей лиге, на пути к полуфиналу сотворил несколько сенсаций - обыграл мюнхенскую "Баварию", франкфуртский "Айнтрахт" и менхенгладбахскую "Боруссию".

В финале Кубка Германии, который пройдет 25 мая в Берлине, "Кайзерслаутерн" сыграет с победителем матча "Байер" (Леверкузен) - "Фортуна" (Дюссельдорф).

Метки:
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