Германия
Сегодня 08:50

"Штутгарт" спас "Баварию" от потери первого места в Бундеслиге

Эрмедин Демирович. Фото: ФК "Штутгарт"©

В стартовом матче четвёртого тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" на своём поле принимал "Санкт-Паули". Гости могли вырваться на промежуточное первое место в случае победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Итогом встречи стала убедительная победа "Штутгарта" со счётом 2:0. Несмотря на то, что на 25-й минуте Ангело Штиллер не реализовал пенальти, команда всё равно добилась комфортного перевеса - отличились Эрмедин Демирович (43') и Билал Эль-Ханнус (50').

Благодаря этому успеху футболисты "Штутгарта" набрали шесть очков и поднялись на седьмое место в таблице. Что касается "Санкт-Паули", то у команды осталось семь баллов, и теперь велика вероятность, что они выпадут из числа лидеров по итогам тура.

Отметим, что в гонке Бундеслиги лидирует "Бавария", набравшая максимальные девять очков в трёх турах.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 3 3 0 0 14-2 9
2 Боруссия-09 Д 3 2 1 0 8-3 7
3 Кельн 3 2 1 0 8-4 7
4 Санкт-Паули 4 2 1 1 7-6 7
5 Айнтрахт Фр 3 2 0 1 8-5 6
6 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-6 6
7 Штутгарт-1893 4 2 0 2 5-5 6
8 РБ Лейпциг 3 2 0 1 3-6 6
9 Вольфсбург 3 1 2 0 7-5 5
10 Вердер 3 1 1 1 8-7 4
11 Байер 3 1 1 1 7-6 4
12 Аугсбург 3 1 0 2 6-6 3
13 Фрайбург 3 1 0 2 5-8 3
14 Унион 3 1 0 2 4-8 3
15 Майнц-05 3 0 1 2 1-3 1
16 Боруссия М 3 0 1 2 0-5 1
17 Гамбург 3 0 1 2 0-7 1
18 Хайденхайм 3 0 0 3 1-7 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →