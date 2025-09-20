"Штутгарт" спас "Баварию" от потери первого места в Бундеслиге

В стартовом матче четвёртого тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" на своём поле принимал "Санкт-Паули". Гости могли вырваться на промежуточное первое место в случае победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Итогом встречи стала убедительная победа "Штутгарта" со счётом 2:0. Несмотря на то, что на 25-й минуте Ангело Штиллер не реализовал пенальти, команда всё равно добилась комфортного перевеса - отличились Эрмедин Демирович (43') и Билал Эль-Ханнус (50').

Благодаря этому успеху футболисты "Штутгарта" набрали шесть очков и поднялись на седьмое место в таблице. Что касается "Санкт-Паули", то у команды осталось семь баллов, и теперь велика вероятность, что они выпадут из числа лидеров по итогам тура.

Отметим, что в гонке Бундеслиги лидирует "Бавария", набравшая максимальные девять очков в трёх турах.