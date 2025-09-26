Рекорды Роналду и Холанда под угрозой: как это произойдет?

Сегодня, 26 сентября "Бавария" сыграет дома против "Вердера" в рамках пятого тура Бундеслиги, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24. Начало встречи запланировано на 23:30 по казахстанскому времени.

Главным героем может стать Харри Кейн. Английскому форварду не хватает всего двух мячей, чтобы войти в историю как самый быстрый игрок топ-5 европейских лиг, достигший отметки в 100 голов за один клуб в XXI веке.

На данный момент на счету Кейна 98 забитых мячей в 103 матчах Бундеслиги. Если он оформит дубль в ближайшей игре, то обойдёт по этому показателю Криштиану Роналду, делавшего это за "Реал", и Эрлинга Холанда, блиставшего в "Манчестер Сити". Оба звёздных бомбардира добирались до 100 голов за 105 матчей.