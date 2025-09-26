Германия
Рекорды Роналду и Холанда под угрозой: как это произойдет?

Сегодня, 26 сентября "Бавария" сыграет дома против "Вердера" в рамках пятого тура Бундеслиги, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24. Начало встречи запланировано на 23:30 по казахстанскому времени.

Главным героем может стать Харри Кейн. Английскому форварду не хватает всего двух мячей, чтобы войти в историю как самый быстрый игрок топ-5 европейских лиг, достигший отметки в 100 голов за один клуб в XXI веке.

На данный момент на счету Кейна 98 забитых мячей в 103 матчах Бундеслиги. Если он оформит дубль в ближайшей игре, то обойдёт по этому показателю Криштиану Роналду, делавшего это за "Реал", и Эрлинга Холанда, блиставшего в "Манчестер Сити". Оба звёздных бомбардира добирались до 100 голов за 105 матчей.


Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 18-3 12
2 Боруссия-09 Д 4 3 1 0 9-3 10
3 РБ Лейпциг 4 3 0 1 6-7 9
4 Кельн 4 2 1 1 9-7 7
5 Санкт-Паули 4 2 1 1 7-6 7
6 Айнтрахт Фр 4 2 0 2 11-9 6
7 Фрайбург 4 2 0 2 8-8 6
8 Штутгарт-1893 4 2 0 2 5-5 6
9 Хоффенхайм 4 2 0 2 8-10 6
10 Унион 4 2 0 2 8-11 6
11 Байер 4 1 2 1 8-7 5
12 Вольфсбург 4 1 2 1 7-6 5
13 Майнц-05 4 1 1 2 5-4 4
14 Вердер 4 1 1 2 8-10 4
15 Гамбург 4 1 1 2 2-8 4
16 Аугсбург 4 1 0 3 7-10 3
17 Боруссия М 4 0 2 2 1-6 2
18 Хайденхайм 4 0 0 4 2-9 0

