"Бавария" одержала победу над "Майнцем" в матче девятого тура чемпионата Германии, однако встреча запомнилась не только голами, но и травмой Мануэля Нойера, сообщают Vesti.kz.

Мюнхенцы открыли счёт уже на 14-й минуте: отличился полузащитник Йозуа Киммих. Незадолго до перерыва "Майнц" восстановил равновесие усилиями Ли Чжэ Суна, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено.

На 45-й минуте "Бавария" потеряла своего капитана. Нойер, который установил в этой игре клубный рекорд получил повреждение и не смог продолжить встречу, уступив место другому голкиперу.

После перерыва хозяева увеличили преимущество. На 57-й минуте Леннарт Карл отправил второй мяч в ворота соперника. "Майнц" не сдался и сумел сократить отставание уже в компенсированное время: на 90+3-й минуте отличился Бенедикт Холлербах.

После девяти проведённых матчей "Бавария" набрала 21 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги. "Майнц" с десятью баллами располагается на десятой строчке.