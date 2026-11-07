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Победой "Баварии" и потерей Нойера обернулся матч Бундеслиги

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"Бавария" одержала победу над "Майнцем" в матче девятого тура чемпионата Германии, однако встреча запомнилась не только голами, но и травмой Мануэля Нойера, сообщают Vesti.kz.

Мюнхенцы открыли счёт уже на 14-й минуте: отличился полузащитник Йозуа Киммих. Незадолго до перерыва "Майнц" восстановил равновесие усилиями Ли Чжэ Суна, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено.

На 45-й минуте "Бавария" потеряла своего капитана. Нойер, который установил в этой игре клубный рекорд получил повреждение и не смог продолжить встречу, уступив место другому голкиперу.

После перерыва хозяева увеличили преимущество. На 57-й минуте Леннарт Карл отправил второй мяч в ворота соперника. "Майнц" не сдался и сумел сократить отставание уже в компенсированное время: на 90+3-й минуте отличился Бенедикт Холлербах.

После девяти проведённых матчей "Бавария" набрала 21 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги. "Майнц" с десятью баллами располагается на десятой строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
4 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
5 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
9 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
10 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
11 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
12 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
13 Штутгарт-1893 8 3 0 5 14-15 9
14 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
15 Кельн 8 2 3 3 9-12 9
16 Унион 8 1 4 3 7-19 7
17 Шальке-04 8 1 3 4 4-9 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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