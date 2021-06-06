Сегодня, 6 июня, стало известно, что Алексей Шпилевский покинул алматинский "Кайрат" и теперь будет главным тренером в клубе второй бундеслиги. При этом в каком именно клубе 33-летний белорусский специалист продолжит карьеру - неизвестно.

Однако телеграм-канал "Тень отца Гурмана" сообщает, что это будет "Эрцгебирге" из города Аэу-Бад-Шлема.

33-летний белорусский специалист возглавил "Кайрат" в ноябре 2018-го, а в 2020 году привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. В нынешнем чемпионате "Кайрат" идет третьим, но уступает лидирующей "Астане" 10 очков.

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