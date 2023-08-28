Нападающий "Баварии" пообещал взять пример с Месси и Роналду

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 12:51
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Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн поделился мыслями о своем будущем в футболе, сообщают Vesti.kz.

Отвечая на вопрос о завершении карьеры, 30-летний англичанин пообещал взять пример с Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Я знаю, что, когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеры. Но я хотел бы играть на высшем уровне еще семь-восемь лет. Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовски показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов", - приводит слова Кейна официальный сайт "Баварии".

Напомним, Кейн перешел в мюнхенский клуб в августе из "Тоттенхэма". Контракт англичанина с командой рассчитан до июня 2027 года. У Кейна три гола в двух первых матчах за "Баварию" в Бундеслиге.

Что касается 36-летнего Месси, то аргентинец сейчас играет в США - в девяти матчах за "Интер Майами" он забил 11 голов и сделал три ассиста.

В активе 38-летнего Роналду три гола и ассист в двух матчах за саудовский "Аль-Наср".

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Метки:
Бавария Месси Лионель Роналду Криштиану

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