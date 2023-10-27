"Лучше, чем Роналду и Месси". Рибери сделал громкое заявление

Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франк Рибери вспомнил свою многолетнюю связку с Арьеном Роббеном из Нидерландов, с которым они выступали за немецкий клуб десять лет, сообщают Vesti.kz.

"Я считаю, что в какой-то момент мы с Арьеном были лучше, чем Роналду и Месси. Но они принимали участие в "эль класико", к их игре было больше внимания зрителей. Возможно, это наложило свой отпечаток", - передает слова Рибери Football Tweet.

Франк играл за мюнхенский клуб с 2007 по 2019 год. В составе сборной Франции Рибери провел 81 матч, забив 16 голов.