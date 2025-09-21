Германия
Лидер Лиги чемпионов забил три гола, но не ушел от поражения

В четвертом туре Бундеслиги сезона-2025/26 "Унион" в гостях вырвал победу у франкфуртского "Айнтрахта" - 4:3. Матч прошёл на "Франкфурт Арене", сообщают Vesti.kz.

Счёт был открыт уже на девятой минуте - Ильяс Анса вывел берлинцев вперёд. На 32-й минуте Оливер Бёрк удвоил преимущество гостей, но в концовке тайма Джан Узун сократил отставание.

После перерыва Бёрк сначала оформил дубль (53), а затем и хет-трик (56). Хозяева сумели вернуться в игру: Узун забил второй мяч (80), а Жонатан Буркардт реализовал пенальти на 87-й минуте, однако спасти матч "Айнтрахт" не успел.

Теперь обе команды имеют по шесть очков: "Айнтрахт" располагается на шестой позиции, а "Унион" - на десятой. В следующем туре "орлы" 27 сентября сыграют в гостях с менхенгладбахской "Боруссией", а "железные" 28 сентября дома примут "Гамбург".

Отметим, что "Айтрахт" по итогам первого тура лидирует на общем этапе Лиги чемпионов. Немцы разгромно обыграли "Галатсарай" со счетом 5:1.

Добавим, что в этой стадии турнира представлен "Кайрат". Алматинцы дебютировали в Лиге чемпионов с разгромного поражения от португальского "Спортинга".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 18-3 12
2 РБ Лейпциг 4 3 0 1 6-7 9
3 Боруссия-09 Д 3 2 1 0 8-3 7
4 Кельн 4 2 1 1 9-7 7
5 Санкт-Паули 4 2 1 1 7-6 7
6 Айнтрахт Фр 4 2 0 2 11-9 6
7 Фрайбург 4 2 0 2 8-8 6
8 Штутгарт-1893 4 2 0 2 5-5 6
9 Хоффенхайм 4 2 0 2 8-10 6
10 Унион 4 2 0 2 8-11 6
11 Вольфсбург 3 1 2 0 7-5 5
12 Байер 4 1 2 1 8-7 5
13 Майнц-05 4 1 1 2 5-4 4
14 Вердер 4 1 1 2 8-10 4
15 Гамбург 4 1 1 2 2-8 4
16 Аугсбург 4 1 0 3 7-10 3
17 Боруссия М 4 0 2 2 1-6 2
18 Хайденхайм 4 0 0 4 2-9 0

