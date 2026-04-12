Женщина впервые получила пост главного тренера мужской команды

Берлинский "Унион" отправил в отставку главного тренера Штеффена Баумгарта и его ассистентов (Данило де Соузу и Кевина Маккенну) из-за неудовлетворительных результатов, передают Vesti.kz.

Команда выиграла лишь 2 из 14 матчей после зимней паузы и продолжает борьбу за выживание в Бундеслиге.

Главное:

• Историческое назначение: исполняющей обязанности главного тренера назначена Мари-Луиз Эта. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей мужскую команду в высшем немецком дивизионе.

• Планы на лето: летом Эта должна занять пост главного тренера женской профессиональной команды "Униона", как и планировалось ранее.

• Цитата директора: "Ситуация остаётся шаткой, нам срочно нужны очки. Мы не имеем права слепо верить в текущую позицию в таблице", — объяснил решение директор клуба Хорст Хельдт.

"Унион" на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 29 матчей. Следующую игру команда проведёт на своём поле против "Вольфсбурга" 18 апреля.