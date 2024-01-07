Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Германия
Комментарии

Испанский новичок "Баварии" установил рекорд Бундеслиги

Испанский новичок "Баварии" установил рекорд Бундеслиги
©instagram.com/brryann10

Испанский футболист "Гранады" Брайан Сарагоса, который летом 2024 года перейдет в "Баварию", станет самым низким игроком XXI века в Бундеслиге, передают Vesti.kz.

По информации AS, рост 22-летнего Брайана 164 сантиметра, что делает его самым низким игроком в Бундеслиге. 

До него самым низким был австрийский полузащитник бременского "Вердера" Романо Шмид (168), вторым шел немецкий нападающий "Дармштадта 98" Фабио Торсиелло (169). Теперь Сарагоса вырвался на первое место с отрывом в четыре сантиметра.

Напомним, что в декабре "Бавария" официально сообщила, что Сарагоса присоединится к команде в июле, с ним подписан контракт до 2027 года. За его переход "Гранада" получит 13 миллионов евро.

Сарагоса выступал за молодежные команды "Тиро Пихон" и "Конехто Малага", а к академии "Гранады" присоединился в 2019 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 18 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

С прошлого года начал вызываться в сборную Испании.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Бавария Бундеслига Ла Лига

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Вчера , 09:36
Германия
©instagram.com/brryann10 Испанский новичок "Баварии" установил рекорд Бундеслиги
5 января, 22:21
Германия
©instagram.com/ericdier15 "Бавария" договорилась о переходе игрока сборной Англии
3 января, 15:31
Германия
©instagram.com/jadoonsancho7 "МЮ" нашел клуб для опального футболиста: его покупали за 85 миллионов
31 декабря, 17:23
Германия
©ФК "Бавария" "Бавария" выбрала нового главного тренера
30 декабря, 19:32
Германия
©instagram.com/mrancelotti Goal назвал лучшего тренера Европы в первой части сезона: Анчелотти - 11-й, Гвардиола - 15-й
29 декабря, 21:35
Германия
©ФК "Аль-Наср" Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году
28 декабря, 20:26
Германия
©ФК "Реал" Стало известно, где выступает самый дорогой полузащитник в мире
27 декабря, 11:36
Германия
©instagram.com/k.mbappe/leomessi Определен лучший футболист 2023 года: Мбаппе - 2-й, Месси - 3-й
22 декабря, 20:56
Германия
©instagram.com/leomessi/k.mbappe Назван лучший игрок 2023 года по версии The Guardian. Мбаппе - 3-й, Месси - 10-й
21 декабря, 19:54
Германия
©twitter.com/ESLComms "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" сделали заявления по Европейской Суперлиге
21 декабря, 19:01
Германия
©thesuperleague.com Стали известны формат и сроки запуска Европейской Суперлиги
21 декабря, 17:54
Германия
©twitter.com/UEFA УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по Суперлиге
21 декабря, 16:56
Германия
©sport.kg Европейский суд признал незаконным запрет Суперлиги со стороны УЕФА и ФИФА
21 декабря, 16:17
Германия
©twitter.com/bayer04 Оценены шансы "Байера" выиграть Бундеслигу: команда лидирует в таблице
21 декабря, 12:15
Германия
©ФК "Бавария" Лучший бомбардир мира принес победу "Баварии". У него 33 очка в 22 матчах
21 декабря, 10:20
Германия
©ФК "Байер" "Байер" разрывает Бундеслигу: установил новый рекорд и вошел в историю
18 декабря, 12:30
Германия
©ФК "Бавария" Кейн установил новый рекорд: обогнал Роналду и вошел в историю
13 декабря, 15:30
Германия
©twitter.com/FCBayern Невероятный уровень: Кейн обошел Холанда, Салаха и Мбаппе
13 декабря, 13:44
Германия
©twitter.com/FCBayernEN Названа главная трансферная цель "Баварии": за него готовы заплатить огромную сумму
13 декабря, 13:23
Германия
©twitter.com/FCBayern Нойер провел юбилейный матч на клубном уровне
10 декабря, 11:51
Германия
©twitter.com/BVB Лидер группы ЛЧ проиграл в матче с удалением
10 декабря, 10:17
Германия
©MasterX Названо самое неожиданное чемпионство в истории футбола
9 декабря, 22:55
Германия
©twitter.com/FCBayern "Баварию" сенсационно разгромили в матче чемпионата Германии
8 декабря, 19:15
Германия
©ФК "Бавария" "Бавария" подписала испанского вингера: тренер оценил трансфер
8 декабря, 17:11
Германия
©instagram.com/jadoonsancho7 "Боруссия" и "МЮ" могут обменяться игроками: один из них покупался за 85 миллионов
7 декабря, 19:55
Германия
©instagram.com/alphonsodavies Канадский защитник выдвинул условие "Баварии": его хочет переманить "Реал"
7 декабря, 13:00
Германия
©ФК "Саарбрюккен" "Боруссия" вылетела из Кубка Германии, а обидчик "Баварии" сотворил новую сенсацию
6 декабря, 09:04
Германия
©ФК "Гранада" "Бавария" подпишет контракт с форвардом сборной Испании
4 декабря, 11:13
Германия
©instagram.com/bayer04fussball Участник Лиги Европы продлил беспроигрышную серию до 20 матчей
3 декабря, 14:59
Германия
©Кадр из видео Вратарь "Гамбурга" стал автором самого чудовищного автогола сезона

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus