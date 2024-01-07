Испанский новичок "Баварии" установил рекорд Бундеслиги

Испанский футболист "Гранады" Брайан Сарагоса, который летом 2024 года перейдет в "Баварию", станет самым низким игроком XXI века в Бундеслиге, передают Vesti.kz.

По информации AS, рост 22-летнего Брайана 164 сантиметра, что делает его самым низким игроком в Бундеслиге.

До него самым низким был австрийский полузащитник бременского "Вердера" Романо Шмид (168), вторым шел немецкий нападающий "Дармштадта 98" Фабио Торсиелло (169). Теперь Сарагоса вырвался на первое место с отрывом в четыре сантиметра.

Напомним, что в декабре "Бавария" официально сообщила, что Сарагоса присоединится к команде в июле, с ним подписан контракт до 2027 года. За его переход "Гранада" получит 13 миллионов евро.

Сарагоса выступал за молодежные команды "Тиро Пихон" и "Конехто Малага", а к академии "Гранады" присоединился в 2019 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 18 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

С прошлого года начал вызываться в сборную Испании.