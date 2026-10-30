Новоиспечённый обладатель "Золотого мяча", нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

Кейн решил остаться в "Баварии"

Как информирует The Touchline, 33-летний англичанин продлит контракт с 35-кратным чемпионом Германии.

Отмечается, что Кейн более чем доволен условиями по новому соглашению, которые ему предложила "Бавария". Сторонам осталось лишь урегулировать несколько деталей сделки, после чего она будет закрыта.

Отказал двум грандам

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кейн согласовал с "Баварией" новый контракт до лета 2029 года.

Сообщалось, что летом "Реал" и "Барселона" интересовались англичанином, однако форвард предпочёл остаться в Мюнхене.

Эта новость появилась вскоре после вручения Кейну "Золотого мяча" 2026 года. В голосовании за награду он опередил Килиана Мбаппе ("Реал") и Ламина Ямаля ("Барселона").





Достижения Кейна в "Баварии"

Напомним, Кейн перешёл в "Баварию" из лондонского "Тоттенхэма" летом 2023 года за 100 миллионов евро (стал самым дорогим подписанием в истории Бундеслиги). За это время форвард забил 156 голов и отдал 40 результативных передач в 159 матчах за мюнхенцев.

За три сезона в составе "Баварии" Кейн завоевал две Бундеслиги, один Кубок Германии и два Суперкубка, а также трижды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги. Действующий договор англичанина с мюнхенцами истекает летом 2027 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

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