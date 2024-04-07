Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге

"Байер" обыграл на выезде "Унион Берлин" (1:0) в 28-м туре Бундеслиги. Решающий гол с пенальти на 45+8-й минуте забил Флориан Вирц, передают Vesti.kz.

Как итог, футболисты Хаби Алонсо довели свою беспроигрышную серию до 28 матчей (24 победы и 4 ничьих),

Это повторение рекорда, установленного "Баварией" под руководством Хосепа Гвардиолы в сезоне-2013/14.

"Байер" с 76 очками лидирует в турнирной таблице, "Унион Берлин" (29) находится на 12-й строчке.

12 апреля "Унион Берлин" на выезде встретится с "Аугсбургом", а 14-го числа "Байер" дома примет "Вердер".