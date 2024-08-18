Главная сенсация Европы выиграла трофей и вошла в историю

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 10:42
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Леверкузенский "Байер" впервые в своей истории выиграл Суперкубок Германии, передают Vesti.kz.

Леверкузенцам противостоял "Штутгарт". Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У "Байера" отличились Виктор Бонифас (11-я минута) и Патрик Шик (88-я). В команде Себастьяна Хенесса голы забивали Энцо Мийо (15-я) и Дениз Ундав (63-я).

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, ее лучше исполнили футболисты "Байера" - 4:3.  

Напомним, что "Байер" - главная сенсация предыдущего сезона в Бундеслиге. Подопечные Хаби Алонсо стали чемпионами Германии, не проиграв ни одного матча.

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