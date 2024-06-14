Финалист Лиги чемпионов объявил о контракте с новым тренером

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Сегодня 20:29
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Дортмундская "Боруссия" официально объявила о назначении Нури Шахина на пост нового главного тренера команды, передают Vesti.kz.

Контракт подписан до 30 июня 2027 года, этим самым он стал преемником Эдина Терзича, который ранее покинул клуб по собственному желанию.

"Для меня большая честь стать тренером дортмундской "Боруссии". Я хотел бы поблагодарить всех ответственных лиц в клубе за доверие, которое они мне оказали. Я с нетерпением жду своей работы в команде. С первого дня мы будем делать все возможное с большой энергией и страстью, чтобы добиться максимального успеха", - сказал Шахин.

Отметим, что с января 2024 года Шахин трудился в "Боруссии" в качестве ассистента Терзича. Под руководством последнего дортмундцы финишировали на пятом месте в Бундеслиге и дошли до финала Лиги чемпионов, уступив мадридскому "Реалу" (0:2).

Метки:
Боруссия Дортмунд Бундеслига Футбол

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