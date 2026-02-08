Германия
Вчера 23:50

Дубль и хет-трик помогли "Баварии" одержать первую победу за три матча в Бундеслиге

©ФК "Бавария"

В 21-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" разгромила "Хоффенхайм" со счётом 5:1 на домашней "Арене Мюнхен", передают Vesti.kz.

Красная карточка и первый гол

Гости на 17-й минуте остались в меньшинстве после удаления Кевина Акпогума. Уже через три минуты Гарри Кейн реализовал пенальти, открыв счёт в матче.

 Ответ "Хоффенхайма" и развязка до перерыва

На 35-й минуте Андрей Крамарич забил гол престижа для гостей. Однако перед уходом на перерыв «Бавария» вышла вперёд: Кейн реализовал ещё один пенальти на 45-й минуте, а на 45+2 Луис Диас забил первый мяч за мюнхенцев.

Голы во втором тайме

Во второй половине встречи Луис Диас оформил дубль на 62-й минуте, а на 89-й – хет-трик, доведя счёт до разгромного 5:1.

Турнирная таблица

После победы "Бавария" набрала 54 очка и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 42 очками занимает третье место.

Для мюнхенцев это первая победа в трёх матчах чемпионата - ранее была ничья с "Гамбургом" (2:2) и поражение от "Аугсбурга" (1:2).


Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 20 16 3 1 74-18 51
2 Боруссия-09 Д 21 14 6 1 43-20 48
3 Хоффенхайм 20 13 3 4 43-23 42
4 РБ Лейпциг 21 12 3 6 40-28 39
5 Штутгарт-1893 21 12 3 6 38-28 39
6 Байер 20 11 3 6 39-27 36
7 Фрайбург 21 8 6 7 32-33 30
8 Айнтрахт Фр 21 7 7 7 41-46 28
9 Унион 21 6 7 8 26-34 25
10 Кельн 21 6 5 10 30-34 23
11 Гамбург 20 5 7 8 21-29 22
12 Боруссия М 21 5 7 9 25-34 22
13 Аугсбург 21 6 4 11 24-39 22
14 Майнц-05 21 5 6 10 25-33 21
15 Вольфсбург 21 5 4 12 29-44 19
16 Вердер 21 4 7 10 22-39 19
17 Санкт-Паули 21 4 5 12 20-35 17
18 Хайденхайм 21 3 4 14 19-47 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →