"Бавария" одержала победу над "Боруссией" в матче за Суперкубок Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк" и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

На 41-й минуте "Баварию" вывел вперед нападающий Роберт Левандовски. Через восемь минут он отдал голевой ассист Томасу Мюллеру, который закрепил успех мюнхенской команды. На 64-й минуте форвард "Боруссии" Марко Ройс сократил отставание. Но на 74-й Левандовски оформил дубль и снял вопросы о победителе.

Отметим, что "Бавария" выиграла Суперкубок уже в девятый раз.

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