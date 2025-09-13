В матче третьего тура Бундеслиги встретились леверкузенский "Байер" и франкфуртский "Айнтрахт". Встреча завершилась убедительной победой хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

Итоговый счёт - 3:1 в пользу "Байера". Уже на десятой минуте они вышли вперёд после гола Алехандро Гримальдо, а перед перерывом Патрик Шик реализовал пенальти и удвоил их преимущество.

Но большая часть второго тайма получилась для леверкузенцев стрессовой. На 52-й минуте Джан Узун сократил отставание "Айнтрахта", а на 59-й Роберт Андрих, получивший вторую жёлтую карточку, оставил хозяев в меньшинстве. На 92-й минуте за второе предупреждение удалился и Эсекьель Фернандес - так "Байер" остался вдевятером.

Но даже это команду не смутило - на восьмой добавленной минуте серьёзно ослабленный "Байер" забил третий мяч - дубль оформил Гримальдо. Причём оба гола в этой игре он забил прямыми ударами со штрафного.

Благодаря этому успеху "Байер" добыл первую победу в этом сезоне Бундеслиги. У команды четыре набранных очка после трёх встреч. Это был первый матч команды под руководством датчанина Каспера Юльманна, который заменил на этом посту мгновенно уволенного Эрика Тен Хага.

А вот для "Айнтрахта", напротив, это первая потеря очков на старте кампании 2025/26. Ранее клуб из Франкфурта-на-Майне добыл две победы в двух матчах. У них осталось шесть очков в активе, и они по-прежнему в топ-3.

Теперь без потерь в Бундеслиге идут только два клуба - лидирующие "Бавария" и "Кёльн". Они свои матчи третьего тура проведут сегодня, 13 сентября.