Чемпион мира собрался играть до 40 лет

Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер не планирует завершать свою игровую карьеру, сообщают Vesti.kz.

По информации Bayern & Germany 37-летний голкипер намерен продолжать выступать еще два-три года. Следует отметить, что Нойер недавно вернулся на поле после перелома ноги.

Нойер защищает ворота "Баварии" с лета 2011 года. Срок его текущего контракта с мюнхенским клубом истекает в конце июня следующего года, а его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро. В текущем сезоне бундеслиги Мануэль принял участие в одном матче.

Отметим, что Нойер становился многократным чемпионом Германии в составе мюнхенцев. Дважды он выигрывал Лигу чемпионов, а в 2014 немецкий голкипер стал чемпионом мира.