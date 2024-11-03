"Боруссия" преподнесла подарок "Баварии" в Бундеслиге

В матче девятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" набрала три очка на своем поле. Соперниками шмелей были игроки "РБ Лейпциг", сообщают Vesti.kz.

Матч между командами закончился победой хозяев со счетом 2:1. На 27-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Беньямина Шешко, но уже спустя три минуты Максимилиан Байер сравняли счет.

На 65-й минуте победный гол дортмундцев забил нападающий Серу Гирасси. Этот успех позволил команде набрать 16 очков и оказаться в топ-5 турнирной таблицы.

Что касается "РБ Лейпциг", то команда отпустила в отрыв "Баварию", которая теперь единолично возглавляет таблицу и опережает их на три балла. При этом футболисты из Лейпцига по-прежнему имеют лучшую статистику по пропущенным мячам - всего пять по итогам девяти туров.