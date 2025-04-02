"Байер" выдал шокирующий результат: реакция Хаби Алонсо

"Байер" проиграл на выезде клубу из третьей лиги "Арминии" (1:2) и сенсационно вылетел из Кубка Германии на стадии полуфинала, передают Vesti.kz.

При этом первыми успеха добились гости на 17-й минуте усилиями Джонатана Та. Хозяева ответили точными ударами Мариуса Верля и Максимилиана Гроссера на 20-й и 45+3-й минутах соответственно.

В финале "Арминия" встретится с победителем пары "Штутгарт" - "Лейпциг".

После игры своим мнением поделился главный тренер "Байера" Хаби Алонсо.

"Всем грустно. Я должен поздравить "Арминию". Они заслужили выход в финал, они играли лучше. Мы разочарованы. В прошлом сезоне нам часто везло, а сегодня мы в печали. У нас ничего не получалось, мы не контролировали себя как команду и каждого в отдельности. Это был важный вечер для нас, чтобы выйти в финал, но мы не показали весь свой уровень", - цитирует его сайт Бундеслиги.

В предыдущем сезоне "Байер" стал главной сенсацией Европы. Леверкузенцы под руководством Хаби Алонсо выиграли Бундеслигу без единого поражения.