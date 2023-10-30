"Байер" установил рекорд: Хаби Алонсо вошел в историю клуба

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 09:31
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"Байер" лидирует в чемпионате Германии по футболу после девяти туров, набрав 25 очков. Это рекордный старт в истории леверкузенского клуба в Бундеслиге, сообщают Vesti.kz

Команда потеряла очки только на выезде с "Баварией" (2:2).

Кроме того, по информации Opta Sports, "Байер" обновил клубный рекорд по забитым голам после первых девяти туров сезона (27).

Также Хаби Алонсо стал первым тренером в истории "Байера", выигравшим восемь официальных матчей подряд у руля клуба, если считать с момента выхода "Байера" в Бундеслигу в 1979 году.

В следующем туре, 4 ноября, "Байер" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом".

Напомним, что 41-летний Алонсо возглавляет немецкий клуб с 2022 года. Слухи отправляют его следующим летом в "Реал".

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Метки:
Бундеслига

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