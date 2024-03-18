"Байер" установил новый рекорд в Бундеслиге

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 09:00
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"Байер" обыграл на выезде "Фрайбург" в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу (Бундеслига), передают Vesti.kz.

У победителей голы забили Флориан Вирц (2-я минута), Адам Гложек (40-я) и Патрик Шик (53-я). У проигравших отличились Рицу Доан (10-я) и Янник Кейтель (79-я).

По информации Opta Sports, леверкузенцы победили уже в 22 из 26 матчей в этом сезоне Бундеслиги - это новый клубный рекорд по победам за сезон.

У "Байера" уже 70 очков в текущем сезоне, только "Бавария" в сезоне-2013/14 набирала больше после 26 туров в истории Бундеслиги (74).

Также "Байер" впервые в своей истории выиграл 6 подряд гостевых матчей в Бундеслиге.

30 марта "Байер" на своем поле примет "Хоффенхайм", а "Фрайбург" на выезде встретится с менхенгладбахской "Боруссией".

Метки:
Байер Германия Бундеслига Футбол

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