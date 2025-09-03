"Байер" после увольнения Тен Хага нацелился на легенду "Реала"

Эрик тен Хаг продержался у руля "Байера" из Леверкузена всего три встречи. Для нидерландского специалиста это уже вторая подряд отставка — ранее он был уволен из "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

По информации Marca, тень успехов Хаби Алонсо оказалась слишком большой для преемника.

"Байер" формирует список кандидатов

Руководство клуба ищет нового наставника, решение планируется принять к концу недели. В числе главных вариантов — легенда "Реала" Рауль Гонсалес, ранее возглавлявший "Кастилью". Его кандидатура активно обсуждается на совещаниях с руководством и спортивным департаментом.





Конкуренция за пост

Кроме Рауля, в списке значатся немецкие тренеры: Эдин Терзич, возглавлявший дортмундскую "Боруссию" в сезоне-2023/24, и Марко Розе, ранее работавший с "РБ Лейпциг". Отсутствие матчей на этих выходных даёт "Байеру" время для анализа и выбора.

Почему Рауль в числе фаворитов

Рауль отлично знаком с Бундеслигой по выступлениям за "Шальке 04". Его имя в Германии до сих пор вызывает уважение, и несколько клубов ранее предлагали ему пост главного тренера. Однако обстоятельства не позволяли принять предложения. В качестве тренера Рауль известен по работе в структуре "Реала", где он привёл "Кастилью" к победе в Юношеской лиге УЕФА — единственной в истории клуба.