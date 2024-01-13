"Бавария" установила исторический рекорд в юбилейном матче Нойера

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 09:09
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Мюнхенская "Бавария" разгромила "Хоффенхайм" в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяева. Дублем в составе победителей отметился 20-летний Джамал Мусиала, а еще один гол на счету Харри Кейна.

Эта встреча стала 500-й для голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера в форме "Баварии". К тому же, в этой игре хозяева сумели поразить ворота соперника в 65-ом по счету домашнем матче Бундеслиги.

Напомним, что 37-летний Нойер перебрался в "Баварию" в июле 2011 года. Не так давно он продлил контракт с клубом, который действует до середины 2025 года.

Мюнхенцы занимает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 41 балл в 17 матчах.

"Хоффенхайм" находится на седьмой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет "Байер" с 42-мя баллами.

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Бавария Нойер

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