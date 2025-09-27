"Бавария" учинила разгром в Бундеслиге

Футболисты мюнхенской "Баварии" разгромили на своём поле бременский "Вердер" в 5-м туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и завершилась со счётом 4:0. Голы забили Джонатан Та (22-я минута), Харри Кейн (45-я с пенальти, 65-я) и Конрад Лаймер (88-я).

Мюнхенцы набрали 15 очков и закрепили своё лидерство в турнирной таблице, а бременцы с 4 баллами располагаются на 14-й строчке.

В следующем туре, 4 октября, "Вердер" сыграет дома с "Санкт-Паули", а "Бавария" встретится на выезде с "Айнтрахтом".