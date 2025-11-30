Германия
"Бавария" спаслась от неприятного сюрприза на последних минутах матча

Мюнхенская "Бавария" испытала серьёзные проблемы в домашнем матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. На своём поле команда принимала одного из главных аутсайдеров чемпионата - "Санкт-Паули", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась волевой победой "Баварии" со счётом 3:1. Уже на шестой минуте гостей вывел вперёд Андреас Унтонджи, но на 44-й Рафаэл Геррейру сравнял счёт.

Во второй половине игры "Бавария" давила, но никак не могла отразить это на табло. Лишь в компенсированное время мюнхенцы избежали сенсации - забили Луис Диас (90+3') и Николас Джексон (90+6').

В активе "Баварии" 34 набранных очка из 36 возможных. Команда Венсана Компани продолжает оставаться непобеждённой в Бундеслиге, а ещё им удалось быстро оправиться после первого поражения в сезоне - от "Арсенала" в Лиге чемпионов (1:3).

Что касается "Санкт-Паули", то для клуба это девятое поражение подряд в Бундеслиге. У них семь набранных очков и предпоследнее 17-е место в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 12 11 1 0 44-9 34
2 РБ Лейпциг 12 8 2 2 22-13 26
3 Боруссия-09 Д 12 7 4 1 21-11 25
4 Байер 12 7 2 3 28-17 23
5 Хоффенхайм 12 7 2 3 25-17 23
6 Штутгарт-1893 12 7 1 4 21-17 22
7 Айнтрахт Фр 12 6 3 3 28-23 21
8 Фрайбург 12 4 4 4 19-20 16
9 Вердер 12 4 4 4 16-21 16
10 Кельн 12 4 3 5 21-20 15
11 Унион 12 4 3 5 15-19 15
12 Боруссия М 12 3 4 5 16-19 13
13 Гамбург 12 3 3 6 11-18 12
14 Аугсбург 12 3 1 8 15-27 10
15 Вольфсбург 12 2 3 7 14-22 9
16 Хайденхайм 12 2 2 8 10-27 8
17 Санкт-Паули 12 2 1 9 10-24 7
18 Майнц-05 12 1 3 8 11-23 6

