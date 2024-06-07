"Бавария" решилась на продажу 6 футболистов после прихода нового тренера

Новости спорта Футбол Германия
Вчера 23:57
©twitter.com/FCBayern

В "Баварии" готовы расстаться с некоторыми футболистами. В конце мая мюнхенский клуб возглавил Венсан Компани, с которым подписан контракт до лета 2027 года, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, уже определены шесть игроков, которых хочет продать клуб. Это защитники Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи, полузащитники Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри и Кингсли Коман.

Напомним, что предыдущим наставником "Баварии" был Томас Тухель, под его руководством команда не завоевала ни одного трофея в этом сезоне.

Что касается Компани, то он пришел из "Бернли". Сообщалось, что "Бавария" заплатит 10-15 миллионов евро английскому клубу за досрочное расторжение соглашения с бельгийцем.

Метки:
Бавария Бундеслига Футбол

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