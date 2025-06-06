"Бавария" разочаровалась в новичке за 50 миллионов и выставила его на трансфер

Мюнхенская "Бавария" приняла решение расстаться с полузащитником Жоау Пальинья, который не оправдал ожиданий, передают Vesti.kz.

"Бавария" прогадала с новичком

По информации журналиста Кристиана Фалька, чемпион Германии готов продать португальца уже этим летом - спустя всего год с момента подписания. "Бавария" рассмотрит предложения на сумму от 30-35 миллионов евро.

В июле прошлого года "Бавария" приобрела Пальинью у английского "Фулхэма" за 50 миллионов евро. Однако после переезда в Германию футболист не смог проявить себя.

Полузащитник провел 24 матча за "Баварию", не отметившись результативными действиями. Контракт Пальиньи с немецким клубом действует до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Главное разочарование сезона в Бундеслиге

Футболисты клубов Бундеслиги выявили главное разочарование сезона среди коллег путем голосования. Больше всех голосов по итогам опроса Kicker получил португальский хавбек "Баварии" Жоау Пальинья – 13,4 процента.

Вторым в рейтинге разочаровавших игроков стал Юлиан Брандт из "Боруссии" Дортмунд – 10,2 процента, третье место у Виктора Бонифасе из "Байера" – 6,9 процента. В пятерку также угодили Дениз Ундав ("Штутгарт", 5,6%) и Хави Симонс ("РБ Лейпциг", 4,6%).



