"Бавария" приняла неожиданное решение по Жозе Моуринью

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 08:58
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Португальский специалист Жозе Моуринью исключен из списка кандидатов на пост главного тренера немецкой "Баварии", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Георга Хольцнера опубликованной социальной сети X (бывший Twitter) "Бавария" помимо Моуринью исключила из шорт-листа итальянца Антонио Конте.

Ранее было объявлено, что немец Ральф Рангник может стать новым тренером "Баварии". Он рассматривается как первая альтернатива испанскому тренеру Хаби Алонсо, нынешнему наставнику леверкузенского "Байера".

На данный момент "Баварию" тренирует Томас Тухель, который покинет клуб по завершении сезона-2023/2024.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 60 очков. От лидирующего "Байера" отставание составляет десять очков.

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