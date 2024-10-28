"Бавария" повторила рекорд: такое случалось лишь дважды в истории

Мюнхенская "Бавария" повторил собственный рекорд в истории чемпионата Германии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 8-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором подопечные Венсана Компани разгромили "Бохус" со счетом 5:0.

Как отмечеат Bayern & Germany, "Бавария" достигла показателя в 29 забитых мячей с начала сезона за восемь туров. Это стало повторением рекорда Бундеслиги, который, впрочем, и так принадлежал мюнхенцам.

В сезоне-1976/77 "Бавария" также забила 29 мячей в восьми стартовых матчах сезона, а затем повторила это в сезоне-2021/22.

После 8 туров "Бавария" занимает первое место, заработав 20 очков. "Бохум" располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав одно очко.