"Бавария" потерпела фиаско в Бундеслиге

"Бавария" уступила дортмундской "Боруссии" в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, состоявшаяся в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена", завершилась со счетом 0:2, передают Vesti.kz.

В составе гостей голами отметились Карим Адейеми (10-я минута) и Юлиан Рюэрсон (83-я).

После этой неудачи "Бавария" с 60 очками продолжает находиться на втором месте турнирной таблицы, а "Боруссия" с 53 очками располагается на четвертой строчке.

Лидирует в Бундеслиге главный конкурент мюнхенцев в чемпионской гонке "Байер" (73), отметившийся победным камбэком на последних минутах игры с "Хоффенхаймом".

В следующем туре, 6 апреля, сыграют "Унион" - "Байер", "Хайденхайм" - "Бавария", "Боруссия Д" - "Штутгарт".