"Бавария" после чемпионства объявила об увольнениях

"Бавария" официально объявила об отставке спортивного директора Хасана Салихамиджича и генерального директора Оливера Кана. Причем проинформировала о своем решении после чемпионства в Бундеслиге, сообщают Vesti.kz.

Оливера Кана на этом посту сменил финансовый директор клуба Ян-Кристиан Дризен, тогда как о преемнике Салихамиджича будет известно позднее.

"Решение расстаться с Оливером Каном далось наблюдательному совету нелегко. Тем не менее, в связи с общим развитием событий, мы пришли к решению о его отставке. Мы хотели бы поблагодарить Оливера за его преданность делу, идеи и за все, чего мы достигли вместе. Он останется значимой фигурой для "Баварии".

Что касается Хасана Салихамиджича, то ход этого сезона после зимнего перерыва и различные взгляды на будущее направление развития нашей команды привели к тому, что мы договорились с ним о немедленном расторжении контракта. Это решение было трудным для нас. Хасан сыграл важную роль во всех наших национальных и международных успехах с 2017 года, включая победы в Лиге чемпионов и Бундеслиге. От имени клуба выражаем ему огромную благодарность за проделанную работу", - говорится в заявлении "Баварии".