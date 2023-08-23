"Бавария" подпишет вратаря сборной Израиля

Новости спорта Футбол Германия
Вчера 22:16
©twitter.com/FabrizioRomano

Вратарь "Маккаби" (Тель-Авив) и сборной Израиля Даниэль Перец продолжит карьеру в "Баварии", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения. Мюнхенский клуб заплатить за этот трансфер 5 миллионов евро, плюс некоторые бонусы. Контракт будет подписан на пять лет.

Отмечается, что Перец должен сыграть еще один матч за "Маккаби", после чего вылетит в Германию.

В карьере 23-летнего Переца также был "Бейтар" из Тель-Авива и Бат-Ям. 

Ранее появилась информация, что основной голкипер "Баварии" 37-летний Мануэль Нойер вернется в строй после перелома голени только в следующем году.

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Метки:
Бавария Бундеслига Футбольные трансферы Израиль

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