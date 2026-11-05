"Бавария" переписала историю ради Кейна: раскрыты детали

Стала известна зарплата Харри Кейна по новому соглашению с мюнхенской "Баварией", передают Vesti.kz.

Ранее мюнхенский клуб официально объявил о продлении контракта с английским нападающим до лета 2029 года.

Стороны пришли к согласию после того, как Кейн был признан лучшим футболистом планеты и получил свой первый "Золотой мяч". По информации авторитетных зарубежных источников, включая The Athletic и Sky Germany, это соглашение стало самым дорогим и прибыльным в истории немецкого гранда.

Рекордные цифры нового контракта:

Годовой оклад: гарантированная базовая зарплата англичанина превысит 25 миллионов евро (более 28 миллионов долларов) в год до вычета налогов.

Недельный доход: с учётом новых условий еженедельные выплаты нападающему составят порядка 400 000 фунтов стерлингов (около 480 000 евро).

Статус в Европе: данный контракт официально делает Кейна самым высокооплачиваемым игроком в европейском футболе по величине фиксированного оклада.

Руководство мюнхенцев пошло на беспрецедентные финансовые условия, чтобы вознаградить игрока за феноменальную результативность и полностью исключить слухи о его возможном трансфере в "Барселону" или возвращении в Англию. Перейдя в "Баварию" летом 2023 года, Кейн уже успел выиграть два титула Бундеслиги и Кубок Германии, забив космические 156 голов в 161 матче во всех турнирах (из них 102 гола в 102 матчах чемпионата Германии).

Новое соглашение рассчитано до момента, когда форварду исполнится 36 лет. Главной целью для "Баварии" и Кейна на этот период остаётся победа в Лиге чемпионов УЕФА, которую мюнхенский клуб удерживал в последний раз в 2020 году.