"Бавария" оформила разгром и установила новый рекорд Бундеслиги

"Бавария" обыграла на выезде "Санкт-Паули" в 29-м туре чемпионата Германии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Гамбурге, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. Голы забили Джамал Мусиала (9-я минута), Леон Горецка (53-я), Майкл Олисе (55-я), Николас Джексон (66-я) и Рафаэл Геррейру (89-я).

По данным Opta Sports, "Бавария" установила рекорд Бундеслиги по голам за сезон – 105. Мюнхенцы побили свой же рекорд сезона-1971/72 (101).

"Бавария", набрав 76 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, тогда как "Санкт-Паули" находится на 16-м месте с 25 очками.

В следующем туре "Санкт-Паули" примет на своём поле "Кёльн" (17 апреля), а "Бавария" сыграет дома против "Штутгарта" (19 апреля).