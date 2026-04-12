11:02

"Бавария" оформила разгром и установила новый рекорд Бундеслиги

"Бавария" обыграла на выезде "Санкт-Паули" в 29-м туре чемпионата Германии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Гамбурге, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. Голы забили Джамал Мусиала (9-я минута), Леон Горецка (53-я), Майкл Олисе (55-я), Николас Джексон (66-я) и Рафаэл Геррейру (89-я).

По данным Opta Sports, "Бавария" установила рекорд Бундеслиги по голам за сезон – 105. Мюнхенцы побили свой же рекорд сезона-1971/72 (101).

"Бавария", набрав 76 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, тогда как "Санкт-Паули" находится на 16-м месте с 25 очками.

В следующем туре "Санкт-Паули" примет на своём поле "Кёльн" (17 апреля), а "Бавария" сыграет дома против "Штутгарта" (19 апреля).

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 29 24 4 1 105-27 76
2 Боруссия-09 Д 29 19 7 3 60-29 64
3 РБ Лейпциг 29 17 5 7 56-36 56
4 Штутгарт-1893 28 16 5 7 56-38 53
5 Байер 29 15 7 7 59-39 52
6 Хоффенхайм 29 15 6 8 57-43 51
7 Айнтрахт Фр 29 11 9 9 54-54 42
8 Фрайбург 28 10 7 11 41-47 37
9 Майнц-05 28 8 9 11 35-43 33
10 Аугсбург 29 9 6 14 36-53 33
11 Унион 29 8 8 13 33-50 32
12 Гамбург 28 7 10 11 32-41 31
13 Боруссия М 29 7 9 13 35-49 30
14 Вердер 28 7 7 14 31-49 28
15 Кельн 28 6 9 13 40-49 27
16 Санкт-Паули 29 6 7 16 25-50 25
17 Вольфсбург 29 5 6 18 39-65 21
18 Хайденхайм 29 4 7 18 32-64 19

