"Бавария" объявила об уходе 20-летнего таланта: известно куда

Французский форвард Матис Тель официально покинул мюнхенскую "Баварию" и стал полноценным игроком лондонского "Тоттенхэма", передают Vesti.kz.

В феврале текущего года "шпоры" арендовали 20-летнего француза за 10 миллионов евро, а теперь воспользовались правом выкупа. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

Матис Тель перешел в "Баварию" летом 2022 года из французского "Ренна", где считался одним из самых перспективных игроков. Тогда немецкий гранд заплатил за него около 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тель провел за "Тоттенхэм" 13 матчей в английской премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.





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