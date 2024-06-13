"Бавария" объявила о новом трансфере за 30 миллионов

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 21:01
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Мюнхенская "Бавария" на своем сайте объявила о переходе защитника "Штутгарта" и сборной Японии Хироки Ито. Контракт подписан до 30 июня 2028 года, передают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, 25-летний футболист обошелся мюнхенцам в 30 миллионов евро.

Макс Эберль, спортивный директор "Баварии":

"Мы рады, что подписали контракт с Хироки Ито. Нам нужны голодные игроки, которые привнесут свежую энергию, и Хироки обладает всем, что мы хотим: он игрок, который принимает вызовы, преодолевает их и продолжает пробивать себе дорогу в игре. У него уже большой опыт, и он умеет справляться с давлением, будь то в плей-офф за выход из группы или в Лиге чемпионов. Он действительно усилит нас с первых минут".

Хироки Ито:

"Для меня большая честь играть за один из ведущих клубов мира. ФК "Бавария" - это также большое имя в Японии. Я всегда отдавал всего себя за "Штутгарт" и благодарен клубу. Теперь я с нетерпением жду вызова в Мюнхене и хочу сыграть свою роль в том, чтобы "Бавария" выиграла много трофеев. Пришло время сделать новый шаг, и для меня "Бавария" - идеальный клуб для этого".

На родине Ито играл за "Нагоя Грампус" и "Джубило Ивата". В сборную Японии вызывается с 2022 года. В минувшем сезоне Бундеслиги он провел 26 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Метки:
Бавария Япония Футбол Бундеслига Футбольные трансферы

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