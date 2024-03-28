"Бавария" нашла замену Тухелю

"Бавария" находится в поиске нового главного тренера. По окончании сезона свой пост освободит Томас Тухель, передают Vesti.kz.

По информации источника, мюнхенцы хотели бы подписать Хаби Алонсо из "Байера", но испанец либо останется в нынешнем клубе, либо возглавит "Ливерпуль", о чем уже писали СМИ.

Если "Баварии" не удастся заполучить Алонсо, то боссы клуба намерены рассмотреть кандидатуру главного тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери.

Эмери тренирует английский клуб с 2022 года, под его руководством "Астон Вилла" идет на четвертом месте в таблице АПЛ, набрав 56 очков в 29 матчах. В его тренерской карьере также были "Вильярреал", "Арсенал", "Пари Сен-Жермен", "Севилья", "Спартак" (Москва), "Валенсия", "Альмерия" и "Лорка Депортива".

С "Севильей" трижды выигрывал Лигу Европы (2013/14, 2014/15, 2015/16), также в этом турнире побеждал с "Вильярреалом" (2020/21).